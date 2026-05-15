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Yucatán / Mérida

“Es algo de verdad impresionante”: Claudia Sheinbaum destaca importancia del nuevo Hospital O'Horán de Mérida

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el avance al sector salud en Yucatán con su ingreso al IMSS-Bienestar.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

15 de may de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum llegará a Mérida este fin de semana
Claudia Sheinbaum llegará a Mérida este fin de semana / Especial

Este domingo 17 de mayo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará la inauguración del nuevo Hospital Agustín O'Horán de Mérida, el cual consideró que es una “obra impresionante”y de gran impacto para el sector salud de Yucatán.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la Presidenta destacó que con la inauguración, Yucatán ingresará al IMSS-Bienestar, lo cual permitirá obtener servicios gratuitos de salud pública.

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“El número de personas que se van a incorporar, trabajadores de la salud, digamos que ya está perfectamente establecido el plan estratégico”, mencionó.

Resaltó que como parte de los avances al sector salud en el país, se tienen metas de disminución como por ejemplo, de mortalidad infantil, -cifra que ya se ha reducido en México- así como el número de personas vacunadas y consultas médidas.

Será este domingo cuando el Gobierno de México inaugure oficialmente el hospital que es considerado el más grande del Sureste y Centroamérica luego de tres años de comenzar su construcción.

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Más allá del tamaño de sus instalaciones, el nuevo O’Horán busca aliviar una presión histórica sobre el sistema público de salud en la región.

Para miles de familias yucatecas, la apertura del nuevo O’Horán significa la expectativa de una atención médica más cercana, moderna y menos precaria; para el gobierno federal, se trata de una de las vitrinas más visibles de su apuesta por centralizar y fortalecer el sistema público de salud en el país.

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