Joaquín Díaz Mena asiste a reunión con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional previo a su visita a Yucatán

El gobernador Joaquín Díaz Mena asistió este jueves a una reunión junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y gobernadoras y gobernadores del país que forman parte del programa IMSS-Bienestar, en el cual Yucatán se integrará este fin de semana.

Noticia Destacada Federalización de la salud en Yucatán arrancará con apertura del nuevo Hospital O’Horán de Mérida

Esta reunión se realiza previo a la visita de la Presidenta de México a Yucatán este sábado 16 y domingo 17 de mayo, donde inaugurará y supervisará importantes proyectos de infraestructura económica, de salud y educación que se realizan en conjunto con el Gobierno federal.

Durante la reunión previa, la Mandataria dio seguimiento a los avances del sistema de salud en los estados que forman parte del programa IMSS-Bienestar.

En el caso de Yucatán, será este domingo cuando se haga oficial su integración al programa encargado de brindar atención médica, medicamentos y servicios hospitalarios gratuitos a personas sin seguridad social.

Noticia Destacada Inicia traslado de pacientes al nuevo Hospital O’Horán en Mérida

“Yucatán está a punto de vivir un momento histórico con la inauguración del nuevo Hospital “Dr. Agustín O’Horán” y el inicio de una nueva etapa de atención médica gratuita para las familias yucatecas”, mencionó el Gobernador de Yucatán.

Con la incorporación de Yucatán al sistema IMSS-Bienestar, el Estado transferirá gradualmente la operación de servicios médicos federales y estatales para garantizar atención gratuita a personas sin seguridad social.