Beca Rita Cetina para primaria en Yucatán: Consulta aquí los resultados para recibir el apoyo de 2 mil 500 pesos

A partir de las 4:00 de la tarde de este jueves 21 de mayo se podrán consultar los resultados de los beneficiarios a la Beca Rita Cetina para primaria, donde cientos de yucatecos recibirán el apoyo anual de 2 mil 500 pesos.

A esta beca fueron registrados 7.2 millones de niñas y niños de primarias públicas, cuyas madres, padres, tutoras y tutores recibirán en agosto un pago anual de 2 mil 500 pesos para apoyarlos en la compra de uniformes y útiles escolares.

Para recoger su tarjeta del Banco del Bienestar, las personas que hicieron el registro de las y los alumnos deberán presentar la siguiente documentación cuando sean convocados oportunamente.

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Consulta resultados a la Beca Rita Cetina para primaria

Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, informó que a partir de este jueves se podrán consultar los resultados a la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina.

Para primaria, la Beca Rita Cetina realizará un pago anual de 2 mil 500 pesos por alumna o alumno, destinado a la compra de útiles y uniformes escolares. HAZ CLICK AQUÍ.

Entrega de tarjetas y primer pago

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para estudiantes de primaria se realiza desde el 18 de mayo y hasta el 31 de julio.

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En total, serán entregadas más de 5 millones de tarjetas para que las familias puedan recibir el apoyo de manera directa y sin intermediarios y la dispersión de este apoyo se realizará en agosto, antes del inicio del próximo ciclo escolar.

Para agilizar el proceso, las familias pueden consultar el buscador de folio de Becas, una herramienta que desde la tarde de este 21 de mayo se encontrará disponible para revisar el folio obtenido durante el registro a la Beca Rita Cetina.

Esa plataforma permite dar seguimiento a la solicitud y confirmar la información relacionada con el trámite. Para consultarlo, las madres, padres, tutoras o tutores deben ingresar el número de folio generado al momento del registro.