“Cuidar a Yucatán es cuidar la paz de nuestras familias”: El estado se mantiene como el más pacífico de México

Mientras gran parte del país enfrenta niveles crecientes de violencia e inseguridad, Yucatán se colocó nuevamente como la entidad más pacífica de México, informó el gobernador Joaquin Díaz Mena.

El Índice de Paz México 2026, confirmo el liderazgo del estado, con una calificación de 1.279 puntos y registrar, además, la tasa de homicidios más baja de México, con 1.8 muertes por cada 100 mil habitantes.

Desde el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5), el Mandatario estatal afirmó que este reconocimiento es resultado del trabajo permanente entre las instituciones de seguridad, las fuerzas armadas y la sociedad yucateca.

Noticia Destacada Protesta en Chichén Itzá: Gobierno de Yucatán mantiene diálogo con artesanos y guías por el Catvi

Ante representantes de las fuerzas armadas destacadas en la entidad, aseguró que su administración mantendrá una estrategia firme, basada en la prevención, la inteligencia y la coordinación, para proteger la paz y la tranquilidad de las familias del estado.

Díaz Mena afirmó que la paz se defiende todos los días con trabajo, coordinación, disciplina institucional, inteligencia, inversión y prevención, así como con la responsabilidad de actuar siempre pensando en el bienestar de las familias.

Indicó que Yucatán vive un momento de crecimiento, desarrollo, inversión y generación de empleos, resultado de la estabilidad y seguridad que distinguen al estado, por lo que llamó a conservar estos niveles de tranquilidad de manera colectiva, mediante una estrategia integral basada en la prevención del delito, la inteligencia policial y la respuesta inmediata.

“Enfrentamos los retos de una ciudad en crecimiento acelerado; el aumento poblacional exige nuevas estrategias de proximidad social. La seguridad no puede relajarse ni darse por sentada; lo que hoy tenemos debemos cuidarlo todos los días. Cuidar a Yucatán es cuidar la paz de nuestras familias y defender el estado que juntos hemos construido”, aseguró el titular del Ejecutivo estatal.

Noticia Destacada Gobernador Díaz Mena firma convenio para mantener servicio médico gratuito para los yucatecos

Caso Chichén

Al referirse a las mesas de trabajo con comunidades vinculadas a la actividad turística de Chichén Itzá, Huacho hizo un llamado a mantener el diálogo, la prudencia y la paciencia, con la finalidad de alcanzar acuerdos y restablecer la tranquilidad en la zona arqueológica.

“Nada por la fuerza y todo por la razón. No agotaremos las posibilidades de seguir dialogando con todas las personas involucradas, para que se puedan tomar acuerdos que beneficien a ambas partes, a la zona arqueológica, así como a las artesanas, los artesanos y los guías de turistas”, concluyó Díaz Mena.