ATY suspende temporalmente a la empresa Circuito Metropolitano; mantiene operativo emergente del Va y Ven

La Agencia de Transporte de Yucatán informó que suspendió temporalmente el servicio operado por la empresa Circuito Metropolitano S.A. de C.V., tras detectar un reincidente incumplimiento en la prestación del transporte público, situación que afectó a las personas usuarias del sistema.

De acuerdo con la dependencia estatal, la medida fue notificada a través de la Dirección General Jurídica de la ATY, luego de determinar que las irregularidades cometidas por la concesionaria constituyen una falta grave conforme a lo establecido en la Ley de la Agencia de Transporte de Yucatán.

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La autoridad precisó que, pese a la suspensión temporal aplicada a la empresa, el servicio no será interrumpido para la ciudadanía, ya que la cobertura de la ruta continuará mediante un Operativo Emergente implementado por la ATY.

Rutas seguirán operando con unidades Va-Y-Ven

La Agencia de Transporte de Yucatán señaló que las rutas y horarios habituales serán cubiertos con unidades del sistema Va-Y-Ven, con el objetivo de evitar afectaciones a miles de usuarios que diariamente utilizan el Circuito Metropolitano.

Según el comunicado oficial, el operativo busca garantizar la continuidad del servicio y mantener la movilidad de las personas usuarias mientras se resuelve la situación legal y operativa de la concesionaria sancionada.

ATY exige cumplimiento de obligaciones laborales

La dependencia también hizo un llamado a Circuito Metropolitano S.A. de C.V. para cumplir de manera cabal con sus obligaciones obrero-patronales, así como con las disposiciones derivadas del título de concesión 3987.

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La Agencia reiteró que mantendrá vigilancia sobre el cumplimiento de las responsabilidades de las empresas concesionarias, especialmente en temas relacionados con la continuidad y calidad del transporte público en Yucatán.

Podrían aplicarse nuevas sanciones

Finalmente, la ATY advirtió que, en caso de persistir o agravarse la situación, podrían aplicarse otras medidas y sanciones contempladas en la normatividad vigente.

La autoridad estatal aseguró que continuará priorizando el derecho de las y los usuarios a contar con un servicio de transporte seguro, eficiente y continuo en la entidad.