Ola de calor azota a Yucatán: Sensación térmica rozará los 50 grados, alerta Procivy

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que este viernes 22 de mayo continuará el ambiente extremadamente caluroso en gran parte del estado, con sensaciones térmicas que podrían alcanzar hasta los 49 grados Celsius durante las horas más intensas del día.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el ingreso de aire marítimo proveniente del Mar Caribe y el establecimiento de una vaguada favorecerán lluvias ligeras y moderadas dispersas, acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica en distintas regiones de Yucatán.

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Temperaturas extremas en Yucatán este viernes

Procivy detalló que el amanecer será caluroso, con temperaturas mínimas de entre 24 y 26 grados Celsius; sin embargo, conforme avance el día el calor aumentará de forma considerable. Las temperaturas máximas previstas son:

De 38 a 40°C en municipios como Tizimín, Valladolid, Tixcacalcupul y Espita .

. De 41 a 42°C en Mérida, Izamal, Homún, Sotuta, Yaxcabá, Tekax, Peto, Tzucacab, Oxkutzcab, Ticul, Abalá, Maní, Akil y Teabo .

. Hasta 43°C en Halachó y Maxcanú.

En la zona costera, las temperaturas se mantendrán entre 32 y 36 grados Celsius, aunque la humedad incrementará la sensación de bochorno.

Sensación térmica de hasta 49 grados

Las autoridades advirtieron que las sensaciones térmicas podrían variar entre 39 y 49°C, especialmente entre las 12:00 y 16:00 horas, por lo que recomendaron extremar precauciones para evitar golpes de calor, deshidratación y afectaciones por exposición prolongada al sol.

¿Qué municipios sentirán más calor en Yucatán?

Las zonas del poniente y sur del estado serán las más afectadas por las altas temperaturas. Municipios como Halachó, Maxcanú, Mérida, Tekax y Ticul estarán entre los puntos más calurosos de Yucatán durante este viernes.

Protección Civil pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones preventivas ante las condiciones extremas del clima.

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También habrá lluvias y fuertes vientos

Aunque dominará el calor extremo, Procivy indicó que por la tarde se presentarán lluvias ligeras y moderadas dispersas, principalmente en municipios del noroeste del estado y posteriormente en zonas del centro y noreste. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

El viento predominará del sureste por la mañana, con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, mientras que por la tarde cambiará al noreste y sureste, con rachas de 40 a 50 km/h en la costa y 30 a 40 km/h en el interior del estado. Además, el oleaje alcanzará hasta 1.5 metros en el litoral yucateco.

☀️Se mantiene el ambiente de caluroso a muy caluroso en 14 estados de #México.



Consulta el pronóstico de #Temperaturas máximas para este día y conoce las regiones donde continuará la #OlaDeCalor durante la tarde. pic.twitter.com/xFZmZEWkoc — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 22, 2026

Recomendaciones por lluvia y calor

Entre las principales recomendaciones ante el pronóstico de lluvias y calor extremo durante este viernes 22 de mayo en Yucatán destacan: