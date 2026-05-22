Con farmacia totalmente abastecida, el nuevo Hospital O’Horán acelera su transición en Mérida

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, supervisó este jueves el funcionamiento del nuevo modelo de atención médica implementado en el Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, donde constató el abasto de medicamentos gratuitos para las familias yucatecas tras la incorporación del estado al sistema IMSS-Bienestar.

Durante un recorrido por el área de farmacia del nuevo nosocomio, acompañado por la directora general del hospital, María Teresa Zapata Villalobos, el mandatario estatal destacó que el dispensario cuenta con suministro garantizado y que las medicinas se entregan sin costo a las y los pacientes que reciben atención médica en el lugar.

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El gobernador recordó que el nuevo Hospital O’Horán se encuentra en una etapa de transición gradual que concluirá a finales de este mes; sin embargo, indicó que las distintas áreas ya están entrando en operación para atender tanto a nuevos pacientes como a personas y personal médico provenientes del antiguo edificio.

Durante la supervisión, el químico farmacéutico biólogo y encargado de la farmacia, César Abraham Aké Paredes, explicó que el área cuenta con una Red Fría especializada para el manejo, conservación y distribución de medicamentos delicados y de alta especialidad.

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Detalló que este sistema permitirá almacenar y entregar tratamientos como eritropoyetina, insulinas y otros medicamentos especializados destinados a pacientes de consulta externa.

Además, destacó que el hospital dispone de un importante abasto de medicamentos de alta rotación, especializados y de alto costo, los cuales ya se entregan de manera gratuita gracias a la implementación del sistema IMSS-Bienestar en Yucatán.