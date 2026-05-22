Persisten riesgos ambientales en Santa María Chi pese al cierre de la granja porcícola

El cierre de la megagranja porcícola ubicada en Santa María Chi representa un avance significativo en la lucha comunitaria por la defensa del territorio y el medio ambiente. Sin embargo, la Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya To’one Ja’o’on advirtió que persisten riesgos sanitarios y daños ecológicos que requieren atención inmediata y la participación activa de la población.

La organización respaldó las exigencias de la comunidad tras el retiro de más de 41 mil cerdos de la instalación y subrayó que las autoridades deben garantizar un proceso de saneamiento integral, transparente y con participación ciudadana. Recordó que el cierre fue resultado de años de denuncias, organización y resistencia comunitaria frente a las afectaciones generadas por el modelo de producción industrial.

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De acuerdo con el pronunciamiento, aún se registran impactos ambientales importantes, ya que las pilas de oxidación siguen emitiendo gases y olores persistentes.

También se reporta la permanencia de más de 25 mil metros cúbicos de residuos, entre excretas y aguas residuales, además de la detección de partículas asociadas a desechos porcinos mediante pruebas como Pig-2-Bac, lo que mantiene la preocupación por posibles efectos en la salud.

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La red hizo un llamado a la Profepa, la Semarnat, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán y al Ayuntamiento de Mérida para evitar omisiones y asegurar un saneamiento adecuado.

Asimismo, reiteró que la comunidad de Mérida y las poblaciones mayas deben participar directamente en las decisiones sobre la reparación del daño, mientras continúan los monitoreos comunitarios para vigilar el cumplimiento de las acciones y exigir justicia ambiental.