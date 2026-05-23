Huacho Díaz Mena anuncia Semana Nacional de Salud Pública 2026 en Yucatán

El gobernador Joaquín "Huacho" Díaz Mena compartió en sus redes sociales que en Yucatán se ha dado inicio a la Semana Nacional de Salud Pública 2026.

De acuerdo con el mandatario estatal, durante esta jornada se llevarán a cabo acciones de prevención, vacunación, activación física y bienestar a los 106 municipios de la entidad.

"En el Gobierno del Renacimiento Maya estamos convencidos de que la salud también se construye desde la prevención, el autocuidado y hábitos que ayuden a las familias a vivir mejor", dijo Huacho Díaz Mena.