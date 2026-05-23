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Huacho Díaz Mena anuncia Semana Nacional de Salud Pública 2026 en Yucatán

El gobernador de Yucatán, Huacho Díaz Mena, anuncióel inicio de la Semana Nacional de Salud con beneficios para todos los municipios

Daniel Quintana

Por Daniel Quintana

23 de may de 2026

1 min

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Huacho Díaz Mena anunció el inicio a la Semana Nacional de Salud Pública 2026
Huacho Díaz Mena anunció el inicio a la Semana Nacional de Salud Pública 2026 / X

El gobernador Joaquín "Huacho" Díaz Mena compartió en sus redes sociales que en Yucatán se ha dado inicio a la Semana Nacional de Salud Pública 2026.

De acuerdo con el mandatario estatal, durante esta jornada se llevarán a cabo acciones de prevención, vacunación, activación física y bienestar a los 106 municipios de la entidad.

"En el Gobierno del Renacimiento Maya estamos convencidos de que la salud también se construye desde la prevención, el autocuidado y hábitos que ayuden a las familias a vivir mejor", dijo Huacho Díaz Mena.

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