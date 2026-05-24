Lucas de Gálvez y San Sebastián estrenan pantallas deportivas para ver el Mundial

Con el inicio del Mundial a la vuelta de la esquina, el Ayuntamiento de Mérida comenzó la instalación de pantallas en diversos mercados públicos de la ciudad con el objetivo de que comerciantes, visitantes y familias puedan disfrutar de los partidos mientras realizan sus actividades cotidianas.

El secretario técnico del Servicio Público de Mercados, Alfonso Lozano Poveda, informó que los primeros espacios en contar con esta infraestructura son los mercados Lucas de Gálvez y San Sebastián, donde los equipos ya fueron colocados y actualmente se encuentran en fase de prueba.

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El funcionario explicó que la estrategia busca convertir a los mercados en puntos de convivencia durante la justa deportiva internacional, permitiendo que la ciudadanía siga los encuentros en espacios públicos tradicionales y de alta afluencia.

Aunque por ahora únicamente se trabaja en esos dos mercados, Lozano Poveda adelantó que el proyecto continuará desarrollándose de manera gradual. Será la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada quien anuncie próximamente el número total de mercados que se integrarán a esta iniciativa.

Uno de los aspectos destacados es que las pantallas no serían únicamente temporales por motivo del Mundial, ya que el Ayuntamiento analiza la posibilidad de mantenerlas de manera permanente en los centros de abasto donde sean instaladas.

La Pepita

En otro tema, Lozano Poveda se refirió a la situación del mercado de La Pepita, inmueble que permanece sin operar desde hace aproximadamente 15 años pese a haber sido construido desde entonces.

Actualmente el Ayuntamiento realiza un análisis técnico para determinar la viabilidad de reactivar el espacio y definir bajo qué esquema podría funcionar en la actualidad.

Entre los estudios se contempla evaluar si el edificio puede operar nuevamente bajo su concepto original de locales comerciales o si requiere adecuaciones y un uso distinto que responda mejor a las necesidades actuales de la zona y de la ciudadanía.

Mientras se define el futuro del inmueble, el Ayuntamiento ya inició acciones de recuperación urbana en el área, como el retiro de barricadas, limpieza y ordenamiento.

El entorno de La Pepita formará parte de un proyecto integral de mejoramiento urbano vinculado con las obras en La Placita, que contempla mobiliario urbano, áreas de sombra, jardineras, árboles y espacios de descanso con acceso a Internet.