Paciente con leucemia pide ayuda urgente al Issste

“Quiero vivir, pero no hay medicamento”. Con esta frase, Anilé Hernández Peña, paciente diagnosticada con leucemia linfática aguda, denunció la falta del tratamiento que requiere en el hospital del Issste Pensiones, donde permanece hospitalizada.

La paciente afirmó que los médicos no han podido continuar con su atención debido a que el hospital no cuenta con el medicamento Vinatumac, indispensable para combatir la enfermedad. El fármaco fue solicitado hace más de un mes a las oficinas centrales del Issste en la Ciudad de México, pero no ha sido enviado.

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Señaló que, además de no recibir el medicamento, tampoco se ha autorizado su traslado al Hospital 20 de Noviembre, en la capital del país, donde podría recibir atención especializada.

Debido a esta situación, aseguró haber sufrido una recaída que agravó su estado de salud, ya que la leucemia volvió a activarse y actualmente afecta su médula ósea, por lo que necesita un trasplante.

La paciente también hizo referencia a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 17 de mayo, durante la inauguración del nuevo hospital Agustín O’Horán y la entrega de 200 camas al Issste Pensiones.

“Estoy estrenando cama, pero me estoy muriendo en ella”, expresó al tiempo que pidió apoyo ciudadano para difundir su caso y hacer llegar su llamado a la Presidencia de la República y a la dirección general del ISSSTE.

Reporteros de POR ESTO! acudieron al Issste Pensiones para solicitar una postura oficial del director Mario Alcocer Díaz, pero empleados informaron que no labora los fines de semana y solicitaron regresar el lunes para una cita.