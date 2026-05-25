Esta es la variante del dengue considerada como una de las más agresivas y que ya circula en Yucatán

Yucatán mantiene bajo vigilancia epidemiológica la circulación del serotipo DENV-2, considerado por especialistas como una de las variantes más agresivas del dengue y que actualmente ya fue detectada en municipios del estado, informó la Secretaría de Salud federal (SSA) en su más reciente reporte epidemiológico.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, durante la semana epidemiológica 19 —del 12 al 18 de mayo de 2026— se confirmó un nuevo caso de dengue en el municipio de Tizimín, lo que elevó a 10 el total de contagios acumulados en la entidad durante este año.

Aunque el caso registrado corresponde a dengue no grave, la presencia del serotipo DENV-2 mantiene encendidas las alertas debido a que esta variante está relacionada con cuadros clínicos más severos, especialmente en personas que previamente ya tuvieron dengue por otro serotipo.

¿Por qué el DENV-2 es considerado más agresivo?

El dengue tiene cuatro serotipos principales: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4. Todos pueden provocar la enfermedad, pero el DENV-2 ha sido identificado en distintos brotes internacionales como uno de los más asociados a complicaciones graves, incluyendo dengue hemorrágico y choque por dengue.

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Especialistas señalan que esta variante puede generar una respuesta inflamatoria más intensa, aumentando el riesgo de:

Sangrados

Dolor abdominal severo

Vómitos persistentes

Deshidratación

Daño en órganos

Hospitalización

Además, el riesgo aumenta cuando una persona se infecta por segunda ocasión con un serotipo diferente al que tuvo anteriormente.

Tizimín, nueva zona de alerta epidemiológica

La SSA informó que Tizimín se convirtió en la principal zona de alarma epidemiológica por dengue en Yucatán, identificada en color amarillo dentro del monitoreo nacional.

El municipio desplazó a Mérida como principal punto de vigilancia preventiva, reflejando cambios en la distribución geográfica de la enfermedad respecto al año pasado.

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Síntomas de dengue que no deben ignorarse

La SSA recomienda acudir al médico ante síntomas como:

Fiebre alta repentina

Dolor muscular y articular

Dolor detrás de los ojos

Sarpullido

Náuseas o vómito

Petequias o puntos rojos en la piel

Cansancio extremo

Los signos de alarma que requieren atención inmediata incluyen:

Sangrado de encías o nariz

Dolor abdominal intenso

Vómitos persistentes

Somnolencia o irritabilidad

Dificultad para respirar

Cómo prevenir el dengue en temporada de lluvias

Ante el incremento gradual de lluvias y humedad en Yucatán, las autoridades exhortaron a reforzar medidas preventivas para evitar criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Las principales recomendaciones son:

Eliminar recipientes con agua acumulada

Tapar tinacos y cubetas

Cambiar el agua de floreros

Mantener patios limpios

Utilizar repelente

Colocar mosquiteros

Vestir ropa de manga larga en zonas de riesgo

Especialistas advierten que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para contener la propagación del dengue en Yucatán durante esta temporada.