Clima en Yucatán 27 de mayo: Lluvias puntuales fuertes se registrarán este miércoles

Durante este miércoles 27 de mayo continuará la probabilidad de lluvias fuertes en Yucatán junto a ambiente caluroso en el transcurso del día.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que una vaguada térmica sobre la región, aunada al ingreso de humedad del mar Caribe y golfo de México e inestabilidad en altura, favorecerá chubascos con lluvias puntuales fuertes en Yucatán.

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Además, predominará mbiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del este-sureste de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h, aunque en la tarde se tornarán del este-noreste y norte en Yucatán.

En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 37 grados Celsius, mientras que al amanecer se esperan mínimas cercanas a los 24 grados, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Por la noche, el clima volverá a sentirse cálido en gran parte de la entidad.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 34 grados, mientras que en Tekax los valores oscilarán entre los 26 y 34 grados Celsius.

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Por su parte, en Tizimín se prevén temperaturas mínimas de 24 grados y máximas de 29, mientras que en Valladolid el termómetro rondaría desde los 26 hasta los 33 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil.