Clima en Yucatán 28 de mayo: Se mantiene el pronóstico de tormentas y fuertes vientos este jueves

Las lluvias seguirán este jueves 28 de mayo en Yucatán, ya que se prevé que se registren tormentas muy fuertes junto a rachas de viento.

De acuerdo con el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida", se prevé que las afectaciones correspondan a la inestabilidad provocada por una vaguada en la tropósfera media-alta, aunado al fuerte calentamiento diurno.

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Además, el ingreso de aire marítimo tropical causaerá que se presenten condiciones de cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de tormentas fuertes a muy fuertes en Yucatán.

Predominará el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del este-sureste de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h.

En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 35 grados Celsius, mientras que al amanecer se esperan mínimas cercanas a los 24 grados, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Por la noche, el clima volverá a sentirse cálido en gran parte de la entidad.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 32 grados, mientras que en Tekax los valores oscilarán entre los 23 y 31 grados Celsius.

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Por su parte, en Tizimín se prevén temperaturas mínimas de 24 grados y máximas de 30, mientras que en Valladolid el termómetro rondaría desde los 23 hasta los 36 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil.