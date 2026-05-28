Mujer exhibe presunta falta de atención médica por riesgo de la enfermedad de Chagas en Tekax

Una habitante de Tekax denunció públicamente presuntas irregularidades y negligencia por falta de seguimiento al Centro de Salud local, luego de acudir a urgencias tras sufrir la picadura de una chinche Triatomina, conocida popularmente como pic, insecto relacionado con la enfermedad de Chagas.

De acuerdo con el testimonio de Mayte Abigail Sánchez, los hechos ocurrieron cuando fue picada mientras se encontraba en su cama cargando a su bebé.

Dijo que acudió de inmediato al área de urgencias, donde el médico de guardia le indicó que el insecto sería enviado a Ticul para realizarle estudios y descartar riesgos.

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Sin embargo, al regresar al Departamento de Vectores, descubrió que la muestra nunca fue enviada y que el insecto continuaba en el área de urgencias. Además, aseguró que no recibió orientación clara sobre el protocolo a seguir, ni hubo comunicación del personal de Salud, pese a que le informaron que sería contactada vía WhatsApp.

La denunciante expresó que comprende que una picadura no significa automáticamente contagio de Chagas, pero recordó que esta es una zona endémica y existen lineamientos para la vigilancia epidemiológica y atención de enfermedades por vectores.

También manifestó su preocupación por el aumento de estos insectos en la temporada de calor. Incluso, dijo que tras realizar limpieza y deshierbe en su casa, esta chinche continúa apareciendo.

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“Mi intención no es generar pánico ni desinformación, sino crear conciencia sobre esta problemática y señalar la falta de seriedad y seguimiento ante una situación que involucra una posible exposición y además a una bebé”, expresó.

Por su parte, personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, a través del Departamento de Vectores, informó que realizó la atención a este reporte ciudadano por la presencia de un posible insecto transmisor de la enfermedad de Chagas.

Indicaron que llevaron a cabo acciones de vigilancia y control conforme a los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud. Específicamente, se hizo la inspección entomológica intra y peridomiciliaria para identificar posibles sitios de refugio y factores de riesgo asociados, así como la orientación a los habitantes sobre las medidas preventivas y la identificación del insecto vector.

Como parte de las medidas de control, también se roció, adentro y en los alrededores de la casa, un insecticida autorizado por la Secretaría de Salud.