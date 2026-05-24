Gobierno de Yucatán supervisará de cerca resultados de dependencias estatales

El Gobierno de Yucatán comenzó la implementación de un nuevo esquema de supervisión interna con el que busca medir de manera constante el desempeño de las dependencias estatales y detectar posibles fallas antes de que concluyan los programas públicos.

La estrategia, denominada Evaluación Continua del Desempeño Gubernamental, fue presentada por la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan) ante representantes de 78 dependencias del Poder Ejecutivo.

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De acuerdo con el titular de la dependencia, Luis Hevia Jiménez, el objetivo es mantener una vigilancia permanente sobre las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030 y verificar si las acciones gubernamentales realmente están generando beneficios para la población.

El funcionario explicó que el mecanismo permitirá revisar avances mientras los programas siguen en marcha, a fin de identificar retrasos, áreas de oportunidad o posibles ajustes en las políticas públicas.

Las dependencias deberán integrar información, evidencias documentales y reportes periódicos que permitan medir resultados y fortalecer los procesos de seguimiento interno.

La administración estatal señaló que este modelo forma parte de la estrategia impulsada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, enfocada en reducir rezagos y mejorar el impacto del gasto público en distintos municipios del estado.

Yucatán implementa evaluación continua del desempeño gubernamental

Durante el encuentro también se destacó que Yucatán obtuvo recientemente el primer lugar nacional en la evaluación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Con este nuevo esquema, las autoridades buscan reforzar el monitoreo de programas y mantener una evaluación constante sobre el trabajo gubernamental en la entidad.