Conciertos en Mérida: Fecha y sede para Denisse de Kalafe y el 90's Pop Tour por el Día de las Madres

El Gobierno del Estado organiza actividades por el Día de las Madres, donde contemplan los conciertos gratuitos con invitados como Denisse de Kalafe y el 90's Pop Tour, los cuales serán completamente gratuitos en el Centro de Espectáculos Montejo del recinto ferial de Xmatkuil.

Las actividades organizadas a través del Sistema DIF Yucatán presentan la Fiesta de Mamá 2026, una celebración para brindar a las familias espacios de convivencia, alegría y sano esparcimiento, en un ambiente seguro, accesible y completamente gratuito.

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Todos los eventos comenzaron desde el el 2 de mayo y concluirán el sábado 9, donde la celebración se lleva a cabo en el recinto ferial de Xmatkuil, donde las familias podrán disfrutar totalmente gratis juegos mecánicos de Espectaculares García, circo con dos funciones diarias, zona de inflables, Ponylandia, actividades en Plaza Izamal y Foro Infantil.

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Como parte de estos festejos, la Fiesta de Mamá dará inició el 7 de mayo con la serenata de Denisse de Kalafe, y el 9 de mayo la celebración cerrará con la presentación de los 90s Pop Tour, en el Centro de Espectáculos Montejo.

Los accesos serán completamente gratis, y se prevé que tanto el Gobierno del Estado como el DIF regalen boletos VIP con dinámicas en sus redes sociales.