Joaquín Díaz Mena inaugura el IMET en Mérida con carreras y maestrías en Inteligencia Artificial

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, anunció a través de sus redes sociales la apertura del Instituto Metropolitano para la Educación y la Tecnología (IMET), una nueva institución que amplía significativamente la oferta educativa superior en el estado con programas de vanguardia centrados en tecnología, innovación y áreas estratégicas para el futuro de Yucatán.

Noticia Destacada Día de las Madres 2026: restaurantes en Mérida para celebrar este 10 de mayo

El IMET, inaugurado recientemente en el norte de Mérida, representa una apuesta por formar talento local que impulse el desarrollo económico y social del estado, fomentando que las y los jóvenes se preparen y desarrollen su potencial sin necesidad de emigrar. “Más espacios de formación significan más oportunidades”, destacó el mandatario.

El Instituto Metropolitano para la Educación y la Tecnología (IMET) abrió sus puertas en Mérida, ampliando la oferta educativa en Yucatán con seis licenciaturas y siete maestrías en áreas estratégicas para el desarrollo del estado.



Más espacios de formación significan más… pic.twitter.com/tCP3tnVMy9 — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) May 7, 2026

La institución ofrece seis licenciaturas y siete maestrías en modalidades presencial, semipresencial y virtual, con un fuerte énfasis en la integración de Inteligencia Artificial y análisis de datos como eje transversal. Entre los programas destacan:

Licenciaturas: Ingeniería en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, Ingeniería de Software, Administración de Empresas, Derecho, Contabilidad Financiera y Educación.

Ingeniería en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, Ingeniería de Software, Administración de Empresas, Derecho, Contabilidad Financiera y Educación. Maestrías: Alta Dirección, Comunicación Organizacional, Derecho Empresarial, Gestión Educativa, Finanzas y Economía.

Las instalaciones cuentan con salas de cómputo de alta tecnología, aulas digitales, cabina de podcast y espacios para trabajo colaborativo, diseñados para una formación práctica y conectada con las demandas del mercado laboral.

Con esta nueva universidad, Yucatán fortalece su posición como un polo de innovación educativa en el sureste mexicano. El IMET inicia operaciones con decenas de estudiantes inscritos y una oferta de educación continua que incluye diplomados, cursos y certificaciones para profesionistas.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ