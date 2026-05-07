Mérida y 14 municipios tendrán calor hasta de 49 grados hoy jueves 7 de mayo

Yucatán continuará bajo los efectos de una intensa ola de calor este jueves 7 de mayo, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 43 grados Celsius en varios municipios del estado, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).
De acuerdo con el pronóstico oficial, la permanencia de un sistema de alta presión sobre la Península de Yucatán mantendrá condiciones de tiempo estable y un ambiente extremadamente caluroso durante gran parte del día.
Noticia Destacada
Prepara esta rica agua de chaya para refrescarse del calor de 50 grados en Yucatán
Municipios de Yucatán donde hará más calor este jueves
Protección Civil detalló que las temperaturas máximas en el interior del estado oscilarán entre los 38 y 41°C; sin embargo, los municipios donde se espera el calor más intenso son:
- Halachó
- Maxcanú
- Samahil
- Kinchil
- Umán
- Tetiz
En estas zonas el termómetro podría alcanzar hasta los 43°C, convirtiéndose en las regiones más calurosas de Yucatán este jueves.
Mientras tanto, en la zona costera las temperaturas se mantendrán entre los 35 y 37°C, aunque la sensación de bochorno continuará elevada.
Municipios con mayor sensación térmica en Yucatán
Además de las altas temperaturas, Procivy alertó por una elevada sensación térmica de entre 43° hasta los 49° C en diversos municipios debido a la combinación de calor y humedad. Las localidades donde se espera mayor bochorno son:
- Cacalchén
- Chapab
- Chocholá
- Chumayel
- Dzidzantún
- Halachó
- Muna
- Mérida
- Homún
- Oxkutzcab
- Santa Elena
- Tecoh
- Tetiz
- Teya
- Ucú
Pronóstico de viento para Yucatán
El reporte meteorológico señala que el viento predominará del sureste por la mañana y cambiará al noreste durante la tarde. Se esperan rachas de 50 a 60 km/h en la costa yucateca y de 30 a 40 km/h en el resto del estado.
Noticia Destacada
Apagones en Mérida golpean a pequeños comercios: registran pérdidas en productos congelados y perecederos
Recomendaciones ante las altas temperaturas en Yucatán
Ante el calor extremo, Protección Civil de Yucatán emitió una serie de recomendaciones para prevenir afectaciones a la salud:
- Evitar exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas
- Tomar suficiente agua durante el día
- Usar ropa ligera y de colores claros
- No dejar personas o mascotas dentro de vehículos
- Permanecer en lugares frescos y ventilados
- Prestar atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas
Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911.