Mérida y 14 municipios tendrán calor hasta de 49 grados hoy jueves 7 de mayo

Yucatán continuará bajo los efectos de una intensa ola de calor este jueves 7 de mayo, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 43 grados Celsius en varios municipios del estado, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

De acuerdo con el pronóstico oficial, la permanencia de un sistema de alta presión sobre la Península de Yucatán mantendrá condiciones de tiempo estable y un ambiente extremadamente caluroso durante gran parte del día.

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Municipios de Yucatán donde hará más calor este jueves

Protección Civil detalló que las temperaturas máximas en el interior del estado oscilarán entre los 38 y 41°C; sin embargo, los municipios donde se espera el calor más intenso son:

Halachó

Maxcanú

Samahil

Kinchil

Umán

Tetiz

En estas zonas el termómetro podría alcanzar hasta los 43°C, convirtiéndose en las regiones más calurosas de Yucatán este jueves.

Mientras tanto, en la zona costera las temperaturas se mantendrán entre los 35 y 37°C, aunque la sensación de bochorno continuará elevada.

Municipios con mayor sensación térmica en Yucatán

Además de las altas temperaturas, Procivy alertó por una elevada sensación térmica de entre 43° hasta los 49° C en diversos municipios debido a la combinación de calor y humedad. Las localidades donde se espera mayor bochorno son:

Cacalchén

Chapab

Chocholá

Chumayel

Dzidzantún

Halachó

Muna

Mérida

Homún

Oxkutzcab

Santa Elena

Tecoh

Tetiz

Teya

Ucú

Pronóstico de viento para Yucatán

El reporte meteorológico señala que el viento predominará del sureste por la mañana y cambiará al noreste durante la tarde. Se esperan rachas de 50 a 60 km/h en la costa yucateca y de 30 a 40 km/h en el resto del estado.

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Recomendaciones ante las altas temperaturas en Yucatán

Ante el calor extremo, Protección Civil de Yucatán emitió una serie de recomendaciones para prevenir afectaciones a la salud:

Evitar exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas

Tomar suficiente agua durante el día

Usar ropa ligera y de colores claros

No dejar personas o mascotas dentro de vehículos

Permanecer en lugares frescos y ventilados

Prestar atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911.