Fabián Beh Huchin asume dirigencia de la CNC en medio de llamado a fortalecer el campo en Yucatán

Fabián Beh Huchin recibió el nombramiento como nuevo líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), en un evento encabezado por el dirigente del sector, Federico Chan Caamal, quienes afirmaron que trabajarán como defensores de la clase campesina, a la que calificaron como marginada y afectada por diversas problemáticas.

La toma de protesta se realizó en un local particular, ante la presencia del líder del PRI estatal, Ricardo Medina Farfán, así como de otros integrantes cenecistas que acudieron al llamado para fortalecer los lazos del partido.

“Nuestro partido no está muerto, está resurgiendo de nueva cuenta. Asumo la responsabilidad de darle vida al movimiento campesino, que hoy en día no es tomado en cuenta”, expresó el nuevo dirigente.

Beh Huchin señaló que muchos programas para el campo han quedado en el olvido, lo que ha impactado negativamente en el precio del maíz, el cual —dijo— ha sido afectado por las grandes empresas harineras de Yucatán.

Agregó que el precio de la tortilla alcanza los 26 pesos por kilogramo, mientras que el de los granos básicos ronda los 5 mil 100 pesos por tonelada, cifras que consideró no redituables para los productores.

El nuevo líder, originario de la comunidad de Pomuch, aseguró que llevará estas demandas a los líderes estatales.

Por su parte, Ricardo Medina Farfán, dirigente estatal del PRI, reconoció que el campo enfrenta múltiples problemas y que el sector campesino necesita mayor representación. Señaló que se impulsarán acciones como la construcción de más pozos para el sector, aunque admitió que aún no se han concretado avances suficientes.

Asimismo, destacó que la CNC, encabezada por Federico Chan Caamal, trabajará en coordinación con liderazgos regionales para defender al sector campesino.

Durante su intervención, Medina Farfán también hizo referencia a la situación de inseguridad en el estado, al señalar que recientemente se registraron diversos hechos violentos. Indicó que existen zonas donde la situación se ha complicado y que las autoridades de seguridad deben reforzar sus acciones.

Finalmente, afirmó que la problemática de seguridad es un tema que preocupa a la población y que debe ser atendido de manera urgente por las autoridades correspondientes.