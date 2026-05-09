Niña de tres años aparece sola caminando de madrugada en calles de Tizimín

Una menor de tres años fue localizada caminando sola durante la madrugada en calles de la colonia Ocho Calles, situación que movilizó a ciudadanos y policías municipales.

Un vecino que transitaba por la zona resguardó a la pequeña y solicitó apoyo al 911, permaneciendo con ella hasta la llegada de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

La menor fue trasladada al cuartel Morelos, donde personal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia quedó a cargo de su resguardo temporal, mientras paramédicos confirmaron que se encontraba en buen estado de salud.

Horas más tarde, tras acreditarse el parentesco, la niña fue entregada a su madre, a quien se exhortó a reforzar las medidas de cuidado y vigilancia en el hogar.

Las autoridades reconocieron la acción del ciudadano que intervino oportunamente, evitando que la menor quedara expuesta a algún accidente o peligro en la vía pública.