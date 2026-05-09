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Niña de tres años aparece sola caminando de madrugada en calles de Tizimín

La menor fue resguardada temporalmente por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tizimín.

Por Carlos Euán Cano

9 de may de 2026

1 min

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La menor deambulaba sola
La menor deambulaba sola / POR ESTO!

Una menor de tres años fue localizada caminando sola durante la madrugada en calles de la colonia Ocho Calles, situación que movilizó a ciudadanos y policías municipales.

Un vecino que transitaba por la zona resguardó a la pequeña y solicitó apoyo al 911, permaneciendo con ella hasta la llegada de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

La menor fue trasladada al cuartel Morelos, donde personal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia quedó a cargo de su resguardo temporal, mientras paramédicos confirmaron que se encontraba en buen estado de salud.

Horas más tarde, tras acreditarse el parentesco, la niña fue entregada a su madre, a quien se exhortó a reforzar las medidas de cuidado y vigilancia en el hogar.

Las autoridades reconocieron la acción del ciudadano que intervino oportunamente, evitando que la menor quedara expuesta a algún accidente o peligro en la vía pública.

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