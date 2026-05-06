Hombre hiere con un arma blanca a un taquero y una policía en el Centro de Mérida

Una agresión registrada la tarde de este miércoles en el Centro de Mérida dejó como saldo una oficial lesionada, un taquero herido y un hombre detenido por elementos de la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:29 horas en la calle 69 por 62, en las inmediaciones del Parque de San Juan, donde presuntamente Raúl H. atacó a un vendedor de comida instalado en la zona.

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Tras el reporte realizado al C5i, agentes de la Policía Municipal de Mérida arribaron al sitio a bordo de la unidad 358. De acuerdo con el informe oficial, al momento de la intervención el sujeto agredió con un arma blanca tanto al taquero identificado con las iniciales R.J.P.F., como a la oficial S.J.G.P.B.

Ante la situación, otros elementos de apoyo lograron someter y detener al agresor para asegurar el área y evitar mayores riesgos.

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Paramédicos de la corporación brindaron atención a la oficial lesionada, quien presentó una herida cortante en la pierna izquierda. Posteriormente fue trasladada por la ambulancia de la Cruz Roja YUC-033 al hospital del IMSS T-1, donde fue reportada como estable.

Por su parte, el trabajador del puesto de comida sufrió una lesión menor en el antebrazo izquierdo, misma que no requirió traslado hospitalario.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que realizará las diligencias correspondientes para determinar su situación legal.

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