Fuga de gas moviliza a policías y cuerpos de emergencia en el mercado de Kanasín

Una fuga de gas en uno de los puestos del Mercado Municipal de Kanasín movilizó la noche de este miércoles a elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal, luego de que comerciantes y personas en la zona reportaran un fuerte olor que generó alarma entre los presentes

El incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando autoridades recibieron el reporte de una posible fuga en uno de los locales del mercado. De inmediato, personal de emergencia acudió al sitio para verificar la situación y evitar cualquier riesgo mayor.

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Tras la inspección, los elementos detectaron que la fuga provenía de un tanque de gas de la Lonchería Tun, cuya válvula no fue cerrada correctamente al finalizar la jornada laboral, lo que ocasionó la salida del combustible y el intenso olor que alertó a comerciantes y vecinos.

Siguiendo los protocolos de seguridad, Protección Civil procedió al cierre inmediato de la llave del tanque y realizó labores de ventilación en el área para disipar el gas acumulado y descartar cualquier peligro de explosión o intoxicación.

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Posteriormente, las autoridades inspeccionaron los locales contiguos para asegurarse de que no existieran más riesgos, confirmando finalmente que la situación quedó completamente controlada y que el mercado pudo continuar operando con normalidad.

El Ayuntamiento de Kanasín informó que no se registraron personas lesionadas, intoxicadas ni daños materiales derivados del incidente.

Asimismo, las autoridades exhortaron a locatarios y comerciantes a revisar cuidadosamente las instalaciones y conexiones de gas antes de retirarse de sus negocios, a fin de prevenir accidentes que puedan poner en riesgo a trabajadores y ciudadanos.