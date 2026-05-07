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Mujer escala una torre de alta tensión de la CFE y desata intenso operativo en el Sur de Mérida

Una mujer subió a una torre de alta tensión en la colonia Plan de Ayala Sur de Mérida.

Por Redacción Por Esto!

7 de may de 2026

1 min

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Servicios de emergencia lograron bajar a la mujer de la torre de alta tensión en Mérida
Servicios de emergencia lograron bajar a la mujer de la torre de alta tensión en Mérida / Especial

Una intensa movilización policiaca y de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este jueves en el Sur de Mérida, luego de que una mujer escalara una estructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), poniendo en riesgo su vida y generando alarma entre vecinos de la colonia Plan de Ayala Sur.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer, identificada como Paloma y de aproximadamente 30 años de edad, subió a una alta estructura ubicada en la calle 48 por 161.

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Ante el temor de que pudiera caer o sufrir una descarga eléctrica, habitantes del sector solicitaron apoyo inmediato al número de emergencias 911, lo que derivó en la rápida llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y del cuerpo de bomberos.

Los agentes acordonaron el área para evitar riesgos a terceros, mientras rescatistas preparaban un operativo de emergencia ante cualquier posible desenlace.

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En medio de la tensión, elementos de rescate lograron asegurarla y bajarla de manera controlada hasta tierra firme. Paramédicos de la SSP le brindaron atención inmediata y posteriormente fue trasladada a una unidad médica para su valoración y diagnóstico correspondiente.

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