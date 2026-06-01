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¿Eres beneficiario de la Beca Rita Cetina en Yucatán? Este día cobrarás los mil 900 pesos del bimestre mayo-junio

La Beca Rita Cetina para alumnos de secundaria comenzará con los pagos del bimestre mayo-junio.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

1 de jun de 2026

1 min

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La Beca Rita Cetina comienza con los pagos del bimestre mayo-junio
La Beca Rita Cetina comienza con los pagos del bimestre mayo-junio / Especial

A partir de este 1 de junio comenzará el pago de los $1,900.00 pesos a los beneficiarios de Yucatán de la Beca Rita Cetina para secundaria correspondiente al bimestre mayo-junio, informó Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar.

Detalló que los pagos se realizarán mediante un calendario del 1 al 12 de junio y se realizarán los pagos mediante la primera letra del primero apellido.

Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar

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A las familias que tienen una hija o hijo en secundaria, este Programa para el Bienestar otorga 1,900 pesos bimestrales y, cuando hay dos o más hijos en este nivel, se añaden 700 pesos adicionales por cada uno.

DÍA LETRA DE PRIMER APELLIDO
LUNES 1 DE JUNIO LETRAS A y B
MARTES 2 DE JUNIO LETRA C
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO LETRAS D, E y F
JUEVES 4 DE JUNIO LETRA G
VIERNES 5 DE JUNIO LETRAS H, I, J, K y L
LUNES 8 DE JUNIO LETRA M
MARTES 9 DE JUNIO LETRAS N, Ñ, O, P y Q
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO LETRA R
JUEVES 11 DE JUNIO LETRA S
VIERNES 12 DE JUNIO LETRAS T, U, V, W, X, Y y Z
Inician los pagos de la Beca Rita Cetina en Yucatán / Coordinación Nacional de Becas Bienestar

Los pagos se realizan en cinco bimestres a lo largo del año escolar, sin considerar julio y agosto por ser meses vacacionales.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

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En todos los casos, la entrega de los recursos económicos se realiza directamente y sin intermediarios por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar. Este mecanismo unifica la operación y facilita el seguimiento de pagos en cada ciclo escolar.

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