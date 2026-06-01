¿Eres beneficiario de la Beca Rita Cetina en Yucatán? Este día cobrarás los mil 900 pesos del bimestre mayo-junio

A partir de este 1 de junio comenzará el pago de los $1,900.00 pesos a los beneficiarios de Yucatán de la Beca Rita Cetina para secundaria correspondiente al bimestre mayo-junio, informó Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar.

Detalló que los pagos se realizarán mediante un calendario del 1 al 12 de junio y se realizarán los pagos mediante la primera letra del primero apellido.

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A las familias que tienen una hija o hijo en secundaria, este Programa para el Bienestar otorga 1,900 pesos bimestrales y, cuando hay dos o más hijos en este nivel, se añaden 700 pesos adicionales por cada uno.

DÍA LETRA DE PRIMER APELLIDO LUNES 1 DE JUNIO LETRAS A y B MARTES 2 DE JUNIO LETRA C MIÉRCOLES 3 DE JUNIO LETRAS D, E y F JUEVES 4 DE JUNIO LETRA G VIERNES 5 DE JUNIO LETRAS H, I, J, K y L LUNES 8 DE JUNIO LETRA M MARTES 9 DE JUNIO LETRAS N, Ñ, O, P y Q MIÉRCOLES 10 DE JUNIO LETRA R JUEVES 11 DE JUNIO LETRA S VIERNES 12 DE JUNIO LETRAS T, U, V, W, X, Y y Z Inician los pagos de la Beca Rita Cetina en Yucatán / Coordinación Nacional de Becas Bienestar

Los pagos se realizan en cinco bimestres a lo largo del año escolar, sin considerar julio y agosto por ser meses vacacionales.

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En todos los casos, la entrega de los recursos económicos se realiza directamente y sin intermediarios por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar. Este mecanismo unifica la operación y facilita el seguimiento de pagos en cada ciclo escolar.