Dan prisión preventiva a los tres acusados por el intento de feminicidio en Las Américas, Mérida

La Fiscalía General del Estado (FGE) imputó a tres personas por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, luego de las investigaciones realizadas en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por el ataque armado contra una mujer ocurrido en el fraccionamiento Las Américas, en Mérida.

Los acusados, identificados como I.A.H.H., H.M.S.V. y F.J.G.L., fueron presentados ante el Centro de Justicia Oral de Mérida, donde agentes del Ministerio Público formularon la imputación correspondiente y solicitaron su vinculación a proceso. Sin embargo, los señalados se acogieron a la duplicidad del término constitucional, por lo que será el próximo 12 de junio cuando la autoridad judicial determine su situación jurídica.

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De acuerdo con la carpeta de investigación 325/2026, los hechos se originaron tras un reporte al número de emergencias 9-1-1 que alertó sobre una mujer lesionada por disparos de arma de fuego en el citado fraccionamiento. Tras activarse un operativo de búsqueda y labores de inteligencia, las autoridades lograron ubicar y detener a la ex pareja de la víctima y a otros dos presuntos involucrados en el estado de Colima.

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Las investigaciones apuntan a que los tres detenidos habrían participado de manera directa en la agresión contra la mujer, por lo que la Fiscalía integró las pruebas necesarias para proceder penalmente en su contra por tentativa de feminicidio agravado.

Durante la audiencia inicial, la representación social también solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, petición que fue aceptada por el juez de control. En consecuencia, los tres acusados permanecerán privados de su libertad durante todo el tiempo que dure el proceso judicial.