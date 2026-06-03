Temporada de Huracanes 2026: identifica qué significan los colores de alerta en Yucatán

Con el inicio de la temporada de huracanes 2026 en el Atlántico, autoridades de Protección Civil reiteraron la importancia de conocer el significado de los colores del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT), mecanismo utilizado en Yucatán para informar el nivel de riesgo ante la cercanía de tormentas tropicales y huracanes.

La temporada comenzó oficialmente el 1 de junio y concluirá el 30 de noviembre, periodo en el que la Península de Yucatán permanece bajo vigilancia meteorológica debido a su exposición a ciclones provenientes del Atlántico y el Caribe.

El sistema de alertamiento utiliza cinco colores principales para indicar el nivel de peligro y las acciones preventivas que debe tomar la población.

¿Qué significa cada color de alerta?

Alerta Azul, peligro mínimo: Se activa cuando un ciclón tropical se ha formado, pero aún se encuentra lejos del territorio. Las autoridades recomiendan mantenerse informado únicamente a través de medios oficiales y revisar planes familiares de protección civil.

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Alerta Verde, peligro bajo: Indica que el fenómeno podría acercarse. En esta fase se aconseja limpiar techos y desagües, identificar riesgos en la vivienda y ubicar refugios temporales o rutas de evacuación.

Alerta Amarilla, peligro moderado: Se emite cuando el ciclón comienza a representar una amenaza más cercana. Las autoridades pueden recomendar suspensión de actividades, abastecimiento de agua y alimentos, así como preparación para posibles evacuaciones.

Alerta Naranja, peligro alto: En esta etapa el riesgo es inminente. Protección Civil pide seguir estrictamente las indicaciones oficiales, permanecer en lugares seguros y evacuar zonas vulnerables si así se ordena.

Alerta Roja, peligro máximo: Se declara cuando el impacto del ciclón es inminente o ya afecta una región. La recomendación principal es resguardarse, no salir de casa o del refugio temporal y mantenerse informado ante posibles emergencias.

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Añaden color gris al sistema de alertamiento

Para la temporada 2026, la Comisión Nacional del Agua informó la incorporación del color gris al sistema de alertamiento ciclónico, el cual será utilizado cuando el fenómeno pierda intensidad y disminuya el nivel de amenaza para la población.

Además, autoridades federales señalaron que se actualizaron herramientas tecnológicas y modelos de pronóstico para emitir alertas más rápidas y precisas durante esta temporada de huracanes.