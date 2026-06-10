“Es un niño”: Nace el primer bebé en el nuevo hospital O’Horán de Mérida; así fue el histórico momento

La llegada del primer bebé al nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” marcó el inicio de una nueva etapa para Yucatán, según informó Servicios de Salud IMSS-Bienestar a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la publicación oficial, el recién nacido es un niño que pesó 3 kilos con 170 gramos y nació mediante los servicios públicos de salud gratuitos que actualmente ofrece el nosocomio bajo el esquema de IMSS-Bienestar.

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El anuncio fue acompañado de un mensaje en el que se destacó que esta es una de las primeras historias de vida que comienzan a escribirse en las nuevas instalaciones del hospital, considerado uno de los proyectos de infraestructura médica más importantes para el estado.

La institución compartió además imágenes y mensajes de bienvenida para el menor, resaltando la atención brindada por el personal médico y de enfermería durante el nacimiento, así como el acceso gratuito a los servicios de salud para la población.

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Con este primer nacimiento, el nuevo O’Horán comienza formalmente una etapa enfocada en ampliar la cobertura médica y fortalecer la atención hospitalaria en Yucatán, particularmente para familias que requieren servicios especializados y de alta capacidad.