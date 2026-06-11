Mundial 2026 inspira a estudiantes yucatecos con futbol y arte urbano

El entusiasmo por la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se dará hoy, se vivió en diversos municipios de Yucatán, donde estudiantes participaron en actividades deportivas y artísticas inspiradas en la máxima fiesta del futbol.

En Peto, la Universidad Tecnológica del Mayab puso en marcha el tradicional Mundialito de Futbol UT del Mayab 2026, torneo interno que reunió a estudiantes de las distintas carreras que ofrece la institución. Para esta edición se conformaron cinco equipos, identificados con los nombres de selecciones participantes: México, Portugal, Brasil, Noruega y Francia.

Los primeros encuentros ya se llevaron a cabo con una destacada participación de los estudiantes, quienes han demostrado entusiasmo y espíritu deportivo en cada partido. Asimismo, la afición integrada por compañeros, docentes y personal administrativo ha respaldado a los equipos con porras y muestras de apoyo desde las gradas.

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Como parte de la competencia, se informó que la ronda semifinal será disputada entre los representativos de Francia y Noruega. Las actividades continuarán durante la semana, fortaleciendo la convivencia estudiantil y el interés por el futbol entre la comunidad universitaria.

Por otra parte, en el municipio de Tahmek, estudiantes del Telebachillerato Comunitario del Estado de Yucatán (Tbcey) concluyeron la elaboración de un mural alusivo al Mundial 2026 en el campo deportivo de beisbol ubicado en la entrada principal de la localidad.

La obra fue realizada dentro del Programa Murales Mundialistas, impulsado por la iniciativa Aliados por la Comunidad, coordinada por María José Pech Martín, responsable municipal de difusión de la Secretaría de Bienestar.

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Para el desarrollo del proyecto, los alumnos contaron con las herramientas y materiales necesarios para plasmar sus ideas. Gracias a su creatividad y dedicación, lograron crear una pieza que no sólo embellece el espacio deportivo, sino que también refleja la identidad, el talento y el compromiso de la juventud con el arte urbano y la recuperación de los espacios públicos.

Tras la culminación del mural, los jóvenes recibieron el reconocimiento de docentes, compañeros y habitantes del municipio, quienes destacaron la calidad del trabajo realizado y el impacto positivo que genera en la comunidad.

Con estas actividades, estudiantes de distintos municipios del estado se suman a la celebración previa al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuya inauguración está programada para este 11 de junio en la Ciudad de México, fortaleciendo así la convivencia, la creatividad y la pasión por el deporte entre las nuevas generaciones.