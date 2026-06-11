Venta de huevos baratos en Mérida, bajo sospecha: alertan por riesgo sanitario en puestos ambulantes

Las autoridades sanitarias alertaron sobre la proliferación de camionetas, triciclos y puestos improvisados que recorren colonias de Mérida ofreciendo rejillas de huevo a precios muy por debajo de los del mercado formal.

La diferencia de precio explica parte de su demanda. Mientras una rejilla de 30 piezas cuesta entre 65 y 90 pesos en establecimientos formales, los vendedores ambulantes suelen ofrecerla entre 40 y 50 pesos.

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Ante el incremento de esta práctica, inspectores de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios y autoridades municipales reforzaron la vigilancia en distintos puntos de Mérida. Recordaron que la venta de alimentos perecederos sin las condiciones adecuadas de conservación contraviene las disposiciones sanitarias vigentes.

La Secretaría de Salud de Yucatán exhortó a la población a reportar puntos de venta que operen en condiciones insalubres o comercialicen alimentos de procedencia dudosa. Mientras continúan los operativos, la recomendación es clara: cuando se trata de alimentos de consumo diario, el precio no debe ser el único criterio de compra.

Detrás de la oferta

Aunque el bajo costo resulta atractivo para muchas familias, especialistas advierten que detrás de estas ofertas podría existir un riesgo para la salud pública, debido a las condiciones en las que el producto es transportado y comercializado.

Las altas temperaturas que predominan en Yucatán, donde los termómetros suelen superar los 35 grados centígrados y la sensación térmica rebasa con frecuencia los 40 grados, aceleran el deterioro de los alimentos perecederos. En el caso del huevo, la exposición prolongada al calor favorece la pérdida de humedad y reduce las barreras naturales que lo protegen de microorganismos.

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A ello se suman las vibraciones constantes provocadas por baches, topes y calles en mal estado, que pueden generar microfisuras imperceptibles en el cascarón. Estas grietas facilitan la entrada de bacterias, polvo y otros contaminantes, convirtiendo el interior del huevo en un medio propicio para la proliferación microbiana.

El principal riesgo es la salmonelosis, una infección que puede manifestarse entre 12 y 72 horas después del consumo de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen fiebre, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos y deshidratación. En menores de edad, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos comprometidos, las complicaciones pueden requerir hospitalización.