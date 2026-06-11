Crisis del Va y Ven deja incertidumbre: continúan disputas entre concesionarios y autoridades

Tras dos días de afectaciones que provocaron retrasos, largas esperas y complicaciones para miles de usuarios, el servicio del sistema Va y Ven fue restablecido en su totalidad desde las primeras horas de ayer, luego de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno del Estado, la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) y las empresas concesionarias.

Con la reactivación de las unidades, las rutas recuperarán sus frecuencias y recorridos habituales en Mérida y su zona metropolitana.

La ATY informó que los acuerdos fueron resultado de las mesas de diálogo sostenidas con los concesionarios y aseguró que el Centro de Control y Monitoreo mantendrá vigilancia permanente para verificar el cumplimiento de la operación.

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No obstante, el organismo no precisó si habrá sanciones para las empresas que redujeron o suspendieron parcialmente el servicio, situación que afectó a usuarios que enfrentaron dificultades para acudir a sus centros de trabajo, escuelas, hospitales y otras actividades cotidianas.

Ofrecimiento de choferes

El conflicto exhibió una propuesta inédita de los operadores. José Emilio Cabrera Villamil, representante sindical de choferes del Circuito Metropolitano y otras rutas, planteó que, ante una eventual suspensión futura de parte de los concesionarios, los conductores pueden prestar el servicio, siempre que dispongan de las unidades y del combustible necesarios.

Los trabajadores sostienen que esta alternativa permitiría garantizar la movilidad de la población y reducir el impacto de las disputas entre concesionarios y autoridades, que mantienen diferencias por adeudos pendientes y por el esquema de pago de la operación.

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Durante una reunión con el subsecretario de Gobierno, Pablo Castro Alcocer, los operadores también solicitaron la intervención estatal en el conflicto que mantienen con la empresa Circuito Metropolitano, al tiempo que reiteraron que continuarán los procedimientos legales iniciados ante instancias laborales.

Precisaron que, independientemente de cualquier mediación, continuarán los procedimientos legales iniciados ante instancias laborales como la Comisión Estatal de Conciliación Laboral y la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal, en defensa de sus derechos laborales.

Aunque el servicio vuelve la normalidad tras las negociaciones, los desacuerdos financieros y laborales que rodean al sistema Va y Ven permanecen abiertos y seguirán bajo observación en las próximas semanas.