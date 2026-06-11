Robos desatan alarma en Progreso: colonos crean comités y patrullajes vecinales

Como medida preventiva, y extrema, contra los robos en colonias y comisarías del municipio de Progreso, habitantes de diversas zonas decidieron organizarse y crear comités de vigilancia, a manera de policías vecinales, a fin de poder evitar y advertir la presencia de personas extrañas y sospechosas en los alrededores.

De esta manera, afirmaron, Se busca impedir que continúen los robos a casa-habitación, los cuales han sido bastante recurrentes desde hace ya varios meses.

De acuerdo con Agustín Figueroa, colono de Chicxulub Puerto, los mecanismos que han comenzado a implementar van desde acciones al interior de sus hogares, como sistemas de alarma, cámaras de seguridad e incluso soltar a sus perros, hasta turnarse la vigilancia nocturna por horarios.

Noticia Destacada En Yucatán, 29 municipios ya aplican la estrategia Ko’olel Salva: Mujeres sin Violencia

Asimismo, han integrado grupos de intercambio de información por medio de servicios de mensajería instantánea e, incluso, la formación de brigadas de patrullaje en algunos sectores.

Otros vecinos, que prefirieron el anonimato, expresaron que, en caso de presentarse algún altercado con un maleante, llevarían a cabo otras acciones para detenerlo.

“Hay que darles un escarmiento antes de entregarlos a la Policía, porque por desgracia, debido a las leyes, únicamente pasarán unas horas detenidos antes de regresar a las calles”, advirtieron.

Noticia Destacada Manglares de Progreso agonizan entre basura, rellenos ilegales y expansión urbana

Ante esta situación, autoridades de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito indicaron que se han reforzado en los últimos meses los patrullajes de vigilancia en todo el municipio, lográndose la detención de personas involucradas en múltiples hechos delictivos.

Asimismo, exhortaron a los pobladores a denunciar los hechos ilegales ante las autoridades correspondientes, para que los delincuentes sean castigados de manera adecuada y que la situación no se quede solamente como una falta administrativa o se les libere por falta de una acusación formal.

Los habitantes de las colonias y de las comisarías agradecieron a las autoridades policiacas por los refuerzos de seguridad; sin embargo, confían en que a través de la vigilancia vecinal y los patrullajes se tengan mayores avances contra los robos y se castigue a los autores de estos graves delitos.