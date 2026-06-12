“Adiós al bailazo en Tekit”: confirman cancelación de los conciertos por las lluvias

El Ayuntamiento de Tekit informó la reprogramación del evento que estaba previsto para realizarse este viernes 12 de junio, debido a las condiciones climáticas que afectan actualmente a la región y que impiden garantizar la seguridad de los asistentes.

A través de un comunicado oficial, las autoridades municipales señalaron que, tras una evaluación realizada por los organizadores, se determinó que el espacio destinado para la presentación presenta afectaciones derivadas del mal clima, lo que imposibilita llevar a cabo el espectáculo en condiciones adecuadas.

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Según se detalló, las lluvias y el estado del recinto representan un riesgo tanto para el público como para los artistas y el personal involucrado en la logística del evento, motivo por el cual se optó por aplazar la actividad.

El Ayuntamiento de Tekit confirmó que la nueva fecha programada para la realización del evento será el próximo viernes 16 de octubre, esperando que para entonces existan las condiciones necesarias para desarrollar la presentación de manera segura y con la calidad prevista.

Por su parte, las agrupaciones invitadas como Junior Klan, Los Supercaracoles y Cleyver y la Nueva Imagen, confirmaron que las actividades no podrán llevarse a cabo.

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Asimismo, las autoridades agradecieron la comprensión y el respaldo de la ciudadanía ante esta decisión, la cual fue tomada priorizando la seguridad de todas las personas involucradas.

Finalmente, el gobierno municipal indicó que continuará compartiendo información relacionada con la presentación y posibles actualizaciones a través de sus canales oficiales y redes sociales.