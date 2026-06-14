Inscripciones a preparatoria en Yucatán inician este 15 de junio: conoce el proceso y los requisitos

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), dio a conocer las fechas oficiales de inscripción para estudiantes que ingresarán al nivel medio superior en el ciclo escolar 2026.

De acuerdo con la dependencia, las inscripciones para bachillerato en Yucatán se realizarán del 15 al 26 de junio de 2026 directamente en el plantel asignado, por lo que exhortó a madres, padres de familia y estudiantes a cumplir con el proceso dentro del plazo establecido para evitar perder el espacio asignado.

¿Qué documentos se necesitan para la inscripción al bachillerato en Yucatán?

La Segey informó que las y los alumnos deberán presentar la siguiente documentación al momento de acudir al plantel:

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Comprobante de asignación de plantel

CURP

Acta de nacimiento

Constancia de estudios vigente o certificado de secundaria

Las autoridades educativas señalaron que es importante llevar la documentación completa para agilizar el trámite de inscripción.

¿Qué pasa si no se confirma la inscripción?

La dependencia estatal advirtió que, en caso de no confirmar la inscripción dentro del periodo establecido, la asignación del plantel quedará invalidada, por lo que las y los aspirantes podrían perder el espacio obtenido.

Por ello, recomendó a las familias revisar cuidadosamente las fechas y acudir con anticipación al plantel correspondiente.

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Contacto para dudas sobre inscripciones de bachillerato

Para mayores informes sobre el proceso de inscripción al bachillerato en Yucatán 2026, la Segey puso a disposición el correo electrónico:

La convocatoria forma parte del proceso de ingreso a preparatorias y bachilleratos públicos del estado para el próximo ciclo escolar.