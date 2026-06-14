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Pantera negra en el patio de una vivienda desata preocupación en Conkal

Vecinos de Conkal denuncian riesgos por la presencia de una pantera negra en plena zona urbana.

Por Redacción Por Esto!

14 de jun de 2026

2 min

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Pantera negra genera alarma en Conkal; vecinos captan todo en VIDEO
Pantera negra genera alarma en Conkal; vecinos captan todo en VIDEO / Cortesía

La presencia de una pantera negra hembra en un predio habitacional de la comisaría de San Diego Cutz, en el municipio de Conkal, generó preocupación entre vecinos de la zona, quienes solicitaron la intervención de autoridades ambientales y de protección animal para revisar las condiciones en las que se encuentra el ejemplar.

De acuerdo con habitantes del sector residencial, el felino permanece dentro de una propiedad privada donde también se resguarda a varios perros, situación que ha despertado inquietud entre las familias cercanas por posibles riesgos de seguridad y por el bienestar de los animales que habitan en el lugar.

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Los colonos señalaron que, aunque hasta el momento no se ha registrado ningún incidente, consideran necesario que las autoridades correspondientes realicen una inspección para verificar que existan las medidas adecuadas de resguardo, manejo y cuidado del ejemplar silvestre.

Asimismo, indicaron que la cercanía del inmueble con viviendas y zonas transitadas incrementa la preocupación entre quienes viven en el área, especialmente familias con menores de edad y mascotas.

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Por su parte, trascendió que la propietaria del animal aseguró contar con la documentación y permisos necesarios para la posesión legal de la pantera negra; sin embargo, los vecinos insistieron en que se deben reforzar las revisiones para evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo a la comunidad.

Ante ello, habitantes de San Diego Cutz hicieron un llamado a las autoridades ambientales y de protección animal para atender el caso y garantizar tanto la seguridad de los residentes como el bienestar del felino.

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