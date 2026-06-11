Mono provoca terror en Tekax: adulta mayor termina en el hospital tras ser atacada

Una adulta mayor resultó lesionada luego de ser atacada por un mono en la colonia San Francisco en Tekax, hecho que generó una importante movilización de cuerpos de emergencia y autoridades ambientales en este municipio.

Los hechos ocurrieron la noche del martes, alrededor de las 21:00 horas, en un predio ubicado sobre la calle 45 entre 64 y 66. De acuerdo con los primeros reportes, Ángela P. C., de 67 años de edad, se encontraba de visita en el domicilio de su hija cuando fue sorprendida por el primate, que la agredió y le causó una lesión en una pierna.

Ante los gritos de auxilio, familiares y vecinos solicitaron el apoyo de las autoridades. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Tekax y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios a la afectada y posteriormente la trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

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Tras el incidente, el animal permaneció en los techos de varias viviendas de la zona, situación que generó preocupación entre los habitantes por el riesgo de nuevos ataques.

Durante la mañana y parte del mediodía de ayer, elementos de la Policía Municipal, bomberos de Ticul, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y agentes de la dependencia Ecológica realizaron un operativo para localizar y asegurar al ejemplar, aunque los esfuerzos no tuvieron éxito.

Según versiones de vecinos, los presuntos propietarios del mono no habrían colaborado con las autoridades durante las primeras diligencias. Incluso, de manera extraoficial, algunos habitantes señalaron que el animal pudo haber sido trasladado a otro sitio antes de la llegada de las corporaciones encargadas de su captura.

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Las autoridades ambientales continuarán con las investigaciones para determinar la procedencia del ejemplar y verificar si se contaba con los permisos correspondientes para su posesión, además de deslindar posibles responsabilidades derivadas de este incidente.

Mientras tanto, vecinos de la colonia San Francisco pidieron a la población mantenerse alerta y reportar de inmediato cualquier avistamiento del mono para evitar que se registre un nuevo ataque.