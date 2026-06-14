“Parece una ciudad bajo el agua”: Crecen reclamos contra el Alcalde de Maxcanú tras las inundaciones

Las recientes lluvias que volvieron a inundar calles, la plaza principal e incluso las inmediaciones del Palacio Municipal reavivaron las críticas de los habitantes hacia la administración encabezada por el alcalde Camilo May Catzín, a quien señalaron de no atender uno de los problemas más persistentes de la localidad.

Vecinos afirmaron que cada temporada de lluvia la historia se repite: amplias zonas de la cabecera municipal quedan bajo el agua debido a la falta de infraestructura pluvial eficiente y al deficiente mantenimiento de pozos y rejillas captadoras. En algunos puntos, aseguraron, el nivel del líquido supera el medio metro de altura, dificultando el tránsito de peatones y vehículos.

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Los inconformes señalaron que, a casi dos años del actual gobierno municipal, no se han realizado obras que permitan disminuir las afectaciones provocadas por las lluvias, pese a que durante la época de campaña se prometió mejorar la infraestructura urbana. Indicaron que la falta de pozos pluviales y de acciones preventivas ha convertido las inundaciones en un problema recurrente para la población.

“Cada vez que llueve fuerte, Maxcanú parece una ciudad bajo el agua”, comentaron algunos habitantes, quienes indicaron que las recientes precipitaciones dejaron nuevamente en evidencia las carencias en materia de drenaje pluvial y mantenimiento urbano.

Además de las inundaciones, los vecinos denunciaron el deterioro de calles, la presencia de baches y la falta de atención a diversos servicios públicos. Reinaldo Tun May, habitante, señaló que frente a la iglesia de San Miguel permanece un montículo de material que representa un riesgo para transeúntes y feligreses.

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Por su parte, habitantes de las comisarías también expresaron su inconformidad, al considerar que las necesidades de las comunidades continúan sin ser atendidas. Aseguraron que el abandono de obras y servicios básicos ha generado un creciente descontento entre la población.

Los denunciantes señalaron que las inundaciones de los últimos días fueron el detonante para que nuevamente salieran a expresar sus reclamos, pues consideraron que se trata de una problemática que cada año afecta a las familias de Maxcanú, sin que hasta ahora exista una solución integral.