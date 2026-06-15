Onda Tropical provocaría el regreso de lluvias en Yucatán a partir del miércoles

Luego de dos días con baja probabilidad de precipitaciones y ambiente extremadamente caluroso, las lluvias volverán a presentarse en Yucatán a partir de la tarde del miércoles, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

El organismo informó que durante el lunes y martes persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del estado, con temperaturas elevadas y pocas lluvias debido al dominio de un anticiclón en niveles medios de la tropósfera.

Noticia Destacada Sector pesquero de Yucatán, en crisis: clima afecta producción y deja bajas capturas

Para este lunes, se esperan condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado, así como lluvias aisladas principalmente en el noroeste de Yucatán, mientras que los vientos cambiarán del este-sureste hacia el noreste por la tarde, con rachas superiores a 40 kilómetros por hora en zonas costeras.

El martes 16 continuará el tiempo estable y la escasa probabilidad de lluvias en la entidad. Además, seguirán las altas temperaturas durante el día y ambiente cálido durante la madrugada y el amanecer.

Noticia Destacada “Niño Godzilla” elevará las temperaturas del mar Caribe

Sin embargo, el panorama cambiará a partir del miércoles 17 de junio, cuando una nueva onda tropical se aproxime a la Península de Yucatán, favoreciendo el regreso de los chubascos y tormentas aisladas en distintos puntos del estado.

Según el pronóstico, para el miércoles se prevén intervalos de chubascos con tormentas aisladas en Yucatán, acompañados de rachas de viento superiores a 50 kilómetros por hora en zonas costeras.

Ante estas condiciones, autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, y tomar precauciones por posibles lluvias y fuertes vientos a mitad de semana.