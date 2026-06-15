Síguenos

Última hora

Campeche

Vinculan a proceso a adolescente tras fuerte cateo antidrogas en Tenabo

Yucatán

Tesorero de Tixcacalcupul denuncia intento de destitución tras señalar presuntas anomalías

Armando Moo Yam acusa irregularidades en proceso para removerlo del Ayuntamiento de Tixcacalcupul.

Por Nicolás Ku

15 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Armando Moo Yam denuncia presiones tras cuestionar manejo de recursos en Tixcacalcupul
Armando Moo Yam denuncia presiones tras cuestionar manejo de recursos en Tixcacalcupul / Especial

Armando Moo Yam, tesorero del Ayuntamiento de Tixcacalcupul, manifestó que existe la intención de destituirlo de su cargo, situación que consideró irregular al señalar que no se ha seguido un procedimiento claro, transparente ni apegado al derecho.

El funcionario acusó a la alcaldesa Gabriela Puc, asegurando que esta medida es injusta y afecta su desempeño dentro de la administración municipal.

Nuevo Consejo Indígena de Tzucacab defenderá derechos de comunidades mayas

Noticia Destacada

Instalan nuevo Consejo Municipal Indígena de Tzucacab; llaman a servir con dignidad al pueblo maya

Además, advirtió que la situación ocurre justo cuando ha comenzado a señalar posibles anomalías en el manejo de los fondos públicos de la cabecera.

“Deseo hacer del conocimiento del gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena; de la Auditoría Superior del Estado y del Congreso de Yucatán, la situación que considero injusta y que afecta mi desempeño como tesorero”, expresó.

Limpian y acondicionan El Corchito para garantizar seguridad en vacaciones de verano

Noticia Destacada

El Corchito se alista para el verano: esperan más de 600 visitantes diarios en Progreso

Indicó que actualmente se pretende revocar su cargo sin que, a su consideración, exista un proceso claro y transparente que garantice sus derechos, por lo que solicitó que los hechos sean revisados con imparcialidad.

Te puede interesar