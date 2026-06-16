Dzilam de Bravo y Xocchel inician festividades a San Juan Bautista

Con la bajada de las imágenes patronales y el inicio de los novenarios, las comunidades de Dzilam de Bravo y Xocchel comenzaron las celebraciones religiosas en honor a San Juan Bautista, una de las festividades más arraigadas en ambos municipios y que reúne a cientos de fieles en torno a expresiones de fe, tradición y convivencia comunitaria.

En Dzilam de Bravo, la venerada imagen de San Juanito fue descendida de su nicho principal para ser expuesta a la veneración de los fieles durante el novenario que se desarrolla en la parroquia de San Juan Bautista. Las actividades comenzaron con una alborada acompañada de rezos, voladores y cantos festivos, marcando el inicio de los preparativos para la solemnidad del próximo 24 de junio.

El párroco Fidel Aarón May Iuit destacó que esta conmemoración constituye una de las tradiciones más importantes para los habitantes: “La fiesta de San Juanito forma parte fundamental de las tradiciones religiosas de nuestra comunidad. La Iglesia procura celebrarla con solemnidad porque se trata del patrono de la parroquia y del municipio”.

Noticia Destacada Diócesis de Campeche alerta por fraudes religiosos; venden falsos paquetes católicos de hasta 4 mil pesos

La imagen, que representa a San Juan Bautista en su infancia, es considerada una valiosa pieza de arte sacro con características propias del siglo XIX. Aunque no existen registros precisos sobre el origen de la devoción, los pobladores coincidieron en que se trata de una tradición centenaria profundamente vinculada a la identidad del puerto.

El día principal de la festividad se celebrará una misa solemne a las 10:00 horas, seguida de una procesión por las calles y el tradicional paseo marítimo de la imagen, una de las expresiones religiosas más representativas de la costa yucateca.

Mientras tanto, en Xocchel, la comunidad también se congregó en el atrio del templo para participar en la misa de acción de gracias y la bajada de la imagen patronal, acto que marcó oficialmente el inicio de las festividades religiosas y populares.

Noticia Destacada Padre se hace viral en redes sociales por pedir limosna con terminal bancaria: VIDEO

La algarabía de los habitantes se hizo presente desde las primeras actividades, que incluyen el solemne novenario, las celebraciones organizadas por los gremios y la preparación de la feria del municipio, cuya vaquería dará comienzo el próximo fin de semana.

La misa fue presidida por el párroco Roger Enrique Mukul Cen, quien exhortó a la comunidad a fortalecer su fe a través de la solidaridad y la caridad hacia los necesitados.

En ambos municipios, las novenas se desarrollarán diariamente hasta el 24 de junio, fecha en la que se celebrará la solemnidad de San Juan Bautista con misas, procesiones y diversas expresiones de religiosidad popular. Además de los actos litúrgicos, las ferias tradicionales y actividades culturales complementarán unos festejos que cada año fortalecen la identidad comunitaria.