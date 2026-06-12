Maestro es separado de secundaria en Mérida tras denuncia de presunto abuso sexual contra alumnas

La Escuela Secundaria No. 38 “Serapio Rendón” en Mérida confirmó que un profesor fue retirado de sus funciones tras una denuncia por presunto abuso sexual contra alumnas del plantel.

La institución informó que el caso ya fue turnado a las autoridades correspondientes y que se aplicaron medidas de protección para salvaguardar a las estudiantes involucradas.

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Mediante un comunicado dirigido a madres, padres de familia, tutores, alumnado y personal docente, la dirección explicó que desde el primer reporte se activó el protocolo de actuación de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) para atender casos de violencia en el entorno escolar.

El plantel indicó que el docente señalado fue separado de manera inmediata y actualmente no tiene acceso a las instalaciones ni contacto con estudiantes.

Asimismo, se notificó a las instancias educativas y de protección de la niñez para iniciar tanto el procedimiento administrativo como las acciones legales correspondientes derivadas de la denuncia presentada por las alumnas.

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La institución educativa detalló que también se brindó orientación a madres y padres sobre las vías jurídicas disponibles ante las autoridades competentes, mientras que la investigación penal quedó bajo responsabilidad de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, resaltando que evitará emitir información adicional para no afectar el desarrollo de las diligencias ministeriales.

Finalmente, la Escuela Secundaria No. 38 “Serapio Rendón” manifestó que comparte la indignación generada por la situación y reiteró que su prioridad es garantizar la seguridad del alumnado. También pidió a la comunidad mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores o contenido no verificado relacionado con el caso.