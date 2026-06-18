Calor extremo en Yucatán: Mérida y otros municipios podrían alcanzar hasta 42 grados este jueves

El intenso calor continuará afectando a Yucatán este jueves 18 de junio, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 42 grados Celsius en municipios del noroeste del estado, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el ingreso de aire marítimo tropical proveniente del Mar Caribe mantendrá condiciones de ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en gran parte del territorio yucateco, además de tiempo estable y escasas probabilidades de lluvia.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 38 y 40 grados Celsius en la mayor parte del estado. Sin embargo, en la región noroeste se esperan registros de hasta 42 grados, por lo que las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones para evitar afectaciones a la salud derivadas de la exposición prolongada al sol.

Entre los municipios donde se prevén las temperaturas más elevadas se encuentran Mérida, Progreso, Umán, Kanasín, Conkal, Acanceh, Tixkokob, Ucú, Abalá, Mocochá, Chicxulub Pueblo y Seyé, entre otros.

Clima en Mérida hoy

Para la capital yucateca, Protección Civil Municipal prevé un ambiente muy caluroso durante gran parte del día debido a la influencia de un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera y al flujo de aire cálido del sureste.

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En Mérida se esperan temperaturas máximas de entre 38 y 40 grados Celsius después del mediodía, mientras que las mínimas se ubicaron entre los 25 y 27 grados durante las primeras horas de la mañana.

Aunque podrían presentarse algunos nublados por el ingreso de humedad, no existe potencial significativo de lluvias para este jueves.

Vientos fuertes y oleaje en la costa

Además del calor, se pronostican vientos del sureste de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en la zona costera y de hasta 40 kilómetros por hora en el interior del estado.

En el litoral yucateco se espera oleaje de entre uno y dos metros de altura, por lo que se recomienda a embarcaciones menores y actividades recreativas mantenerse atentas a las indicaciones de las autoridades marítimas.

Vigilan nuevas ondas tropicales

Mientras tanto, los especialistas mantienen vigilancia sobre varios sistemas tropicales en la región.

La Onda Tropical número 8 se localiza entre el Istmo de Tehuantepec y el Océano Pacífico, desplazándose hacia el oeste. Asimismo, una nueva Onda Tropical avanza frente a las costas de Nicaragua y podría ser clasificada próximamente como la número 9.

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Otra onda tropical ingresó recientemente al oriente del Mar Caribe, mientras que la número 7 continúa alejándose del territorio nacional.

Respecto a la tormenta tropical Arthur, que tocó tierra en Texas durante las últimas horas, sus remanentes permanecen sobre el estado de Misisipi, con una probabilidad del 10 por ciento de regenerarse como ciclón tropical en los próximos siete días al regresar al océano Atlántico.

Recomendaciones ante el calor extremo

Ante las altas temperaturas previstas para este jueves, Protección Civil recomienda:

Mantenerse hidratado durante todo el día.

Evitar actividades físicas intensas entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Utilizar ropa ligera y de colores claros.

Permanecer en lugares frescos y ventilados.

No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados.

Prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas ante las condiciones de calor extremo que continuarán predominando en Yucatán.