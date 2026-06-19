Concluye la campaña de fumigación masiva en los 106 municipios de Yucatán

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) informó que concluyó la Campaña de Fumigación Masiva, realizada del 3 al 17 de junio en los 106 municipios del estado, como parte de la estrategia para prevenir enfermedades transmitidas por vector y ampliar la cobertura de protección para más de 2.3 millones de habitantes.

Durante este operativo especial, se programó la nebulización de 30,203 hectáreas, mediante el despliegue de 40 vehículos equipados con sistemas de fumigación y el trabajo coordinado de 509 brigadistas del Programa de Vectores, con presencia en todo el territorio estatal.

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El secretario de Salud de Yucatán, Miguel Alberto Alcocer Gamboa, detalló que la campaña permitió ampliar las acciones preventivas en los 106 municipios ante el incremento de las lluvias y las condiciones que favorecen la reproducción del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Explicó que Yucatán, al igual que otras entidades del sur-sureste del país, mantiene condiciones ambientales propicias para el desarrollo del Aedes aegypti, por lo que resulta fundamental sostener medidas preventivas y vigilancia permanente para disminuir riesgos a la población.

El titular de la SSY precisó que, si bien este operativo extraordinario concluyó, las labores de fumigación continuarán, ya que forman parte de una estrategia permanente que se realiza durante todo el año para prevenir y controlar enfermedades transmitidas por vector.

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Recordó que la fumigación constituye una de las últimas fases dentro de la estrategia integral para el combate al mosquito transmisor, ya que está dirigida a eliminar ejemplares adultos.

También señaló que esta jornada de fumigación masiva se realizó de manera preventiva, como respuesta a las intensas lluvias registradas a principios del mes, que ocasionaron inundaciones en diversas zonas y generaron condiciones favorables para la proliferación del mosquito transmisor del dengue.