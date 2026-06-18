Clima en Yucatán 19 de junio: Habrá posibles lluvias aisladas y calor de hasta 40 grados este viernes

Posibles lluvias aisladas podrían presentarse durante este viernes 19 de junio en Yucatán mientras continúa el ambiente muy caluroso, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que debido al ingreso de humedad del mar Caribe asociado al acercamiento de una onda tropical, posible núm. 9,, en interacción con el calentamiento diurno de la superficie, favorecerá lluvias aisladas en Yucatán.

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Además, se mantiene el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del sureste de 20 a 30 km/h, con posibles rachas mayores a 45 km/h en Yucatán.

Mientras tanto, en Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 39° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 24° al amanecer.

Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 37° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 25° y máximas de hasta 37° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.

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En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 25 y 36° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 24 y 38° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.