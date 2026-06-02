¿Y las lluvias? Conoce las condiciones del clima en Yucatán hoy martes 2 de junio EN VIVO

Hasta las 12:00 del mediodía de este martes 2 de junio, Yucatán registra ausencia de lluvias pese a los pronósticos meteorológicos que orillaron a la suspensión de actividades económicas y escolares en toda la entidad.
De acuerdo con canales oficiales y plataformas meteorológicas, en gran parte del estado predomina un ambiente cálido y soleado, acompañado de ligera nubosidad y temperaturas que alcanzan hasta los 35° C.
La suspensión de actividades fue determinada por las autoridades estatales tras las intensas lluvias e inundaciones registradas en días anteriores, las cuales afectaron diversos municipios y zonas de Mérida.
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Sin embargo, durante la mañana y el mediodía de este martes, las condiciones climáticas se mantienen distintas a lo esperado, situación que ha generado sorpresa entre ciudadanos y sectores comerciales, ya que numerosos negocios permanecen cerrados y las clases fueron canceladas.
Clima en Yucatán HOY martes 2 de junio
Plataformas meteorológicas como AccuWeather reportan para Yucatán cielo mayormente despejado, ambiente soleado, temperaturas de hasta 35 grados Celsius y sensación térmica cercana a los 38 grados.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que los chubascos y lluvias se concentran principalmente en los estados de Campeche y Quintana Roo, mientras que en Yucatán prevalecen condiciones más estables durante gran parte del día.
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Ante cualquier cambio en las condiciones del clima, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de canales oficiales como Protección Civil Yucatán y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).