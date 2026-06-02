Ejidatarios de Umán exigen cumplimiento de pago de hasta 45 mil pesos por las obras del Tren Maya de carga

Ejidatarios de la hacienda Yaxché, en el municipio de Umán, se manifestaron nuevamente a las puertas del Palacio de Gobierno para exigir el cumplimiento de un pago que, aseguran, les fue prometido como compensación por las afectaciones derivadas de la construcción de las vías del tren de carga y del Tren Maya.

Se trata de la segunda protesta realizada en pocos días, luego de que los inconformes señalaran que no han recibido respuesta ni atención por parte de las autoridades estatales.

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Guadalupe Margarita Pool Rodríguez, ejidataria de la comunidad, informó que los propietarios de las tierras esperan recibir entre 39 mil y 45 mil pesos por persona, monto que habría sido acordado verbalmente con representantes vinculados al proyecto. Según explicó, los pagos fueron pospuestos en varias ocasiones hasta que finalmente se les notificó que ya no serían entregados.

La representante de los ejidatarios sostuvo que el acceso a los terrenos y el ingreso de maquinaria se permitió bajo el compromiso de que se respetaría el acuerdo económico establecido.

Indicó que la compensación inicialmente contemplaba 39 mil pesos por beneficiario, aunque posteriormente aumentó a 45 mil pesos debido a la necesidad de utilizar una mayor extensión de tierra para las obras.

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Ante la falta de cumplimiento, algunos pobladores mantienen vigilancia en las zonas donde continúan los trabajos, mientras que los manifestantes insisten en la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades.

Los ejidatarios afirmaron que buscan una solución al conflicto sin afectar el desarrollo económico del estado, pero demandan el respeto a sus derechos y a los acuerdos que, aseguran, fueron pactados previamente.