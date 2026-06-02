Yucatán vuelve a clases; ¿qué niveles deben retomar este miércoles 3 de junio?

Tras las recientes suspensiones de actividades académicas en el estado debido a las contingencias climáticas que afectaron a la región en los últimos días, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) ha confirmado el retorno oficial a las aulas para este miércoles 3 de junio.
La medida busca recuperar el tiempo perdido en el calendario escolar y asegurar que los estudiantes concluyan el ciclo de manera óptima. De acuerdo con el comunicado emitido por la dependencia, el regreso a las aulas será para todos los niveles educativos dentro del estado.
En este aspecto se informó que se retomarán las labores de los turnos correspondientes de manera regular. La SEGEY ha solicitado a los padres, tutores y maestros mantenerse atentos a los canales oficiales de la dependencia con la finalidad de recibir cualquier información adicional.