Yucatán vuelve a clases; ¿qué niveles deben retomar este miércoles 3 de junio?

Tras las recientes suspensiones de actividades académicas en el estado debido a las contingencias climáticas que afectaron a la región en los últimos días, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) ha confirmado el retorno oficial a las aulas para este miércoles 3 de junio.

La medida busca recuperar el tiempo perdido en el calendario escolar y asegurar que los estudiantes concluyan el ciclo de manera óptima. De acuerdo con el comunicado emitido por la dependencia, el regreso a las aulas será para todos los niveles educativos dentro del estado.

SEGEY informa sobre el regreso a clases en todo el estado. / Secretaría de Educación SEGEY

En este aspecto se informó que se retomarán las labores de los turnos correspondientes de manera regular. La SEGEY ha solicitado a los padres, tutores y maestros mantenerse atentos a los canales oficiales de la dependencia con la finalidad de recibir cualquier información adicional.

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