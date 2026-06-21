Tras años de inundaciones, pobladores de Tizimín siguen preocupados por las lluvias extremas

Ante el inicio de la temporada de tormentas tropicales y huracanes, habitantes del municipio de Tizimín recordaron que varias comisarías continúan siendo altamente vulnerables a las inundaciones, entre ellas Santa Rosa y Anexas, Samaria, Santa Pilar, Moctezuma, Sac Bob y una parte del puerto de El Cuyo, localidades que en años anteriores han sufrido severas afectaciones por las lluvias y los fenómenos hidrometeorológicos.

El habitante Hermilo Cano señaló que Santa Rosa y Anexas es una de las comunidades con mayor riesgo, debido a que históricamente ha padecido inundaciones durante las temporadas de lluvias. Recordó que, en años anteriores las precipitaciones dejaron prácticamente bajo el agua a esta comisaría, afectando viviendas, caminos y las actividades cotidianas de las familias.

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Explicó que durante varios años la situación se repitió y los pobladores realizaron constantes solicitudes a las autoridades para atender el problema, hasta que finalmente se puso en marcha un proyecto para encauzar el agua hacia otra zona y evitar que la comunidad volviera a quedar anegada.

En marzo del 2023 se realizó una supervisión de los trabajos correspondientes al sistema de drenaje pluvial y a la instalación de una bomba de extracción, obras destinadas a disminuir el riesgo de inundaciones. Sin embargo, los habitantes consideraron que persiste la amenaza, sobre todo ante la posibilidad de que se registren tormentas tropicales o huracanes de gran intensidad durante este año.

Otras comunidades ubicadas en la zona cercana al puerto de El Cuyo también son vulnerables a los efectos de los temporales. Entre ellas se mencionó a Samaria, Santa Pilar, Moctezuma y Sac Bob, las cuales igualmente registraron severas afectaciones por las intensas lluvias que azotaron la región en 2020 y 2024.

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En el caso de El Cuyo, una parte de la población se encuentra expuesta a las inundaciones debido a la extracción de arena y a la destrucción de las dunas costeras, barreras naturales que protegen al puerto de los efectos de fenómenos meteorológicos.

Los habitantes de este puerto recordaron que durante el Frente Frío No. 17 de diciembre del 2023, varias áreas quedaron inundadas por el ingreso del agua, situación que volvió a presentarse en enero del año 2024, cuando algunas zonas resultaron nuevamente anegadas y las embarcaciones llegaron a flotar fuera de su nivel habitual en la dársena.

Ante cualquier contingencia derivada de tormentas tropicales o huracanes, las autoridades han contemplado la habilitación de albergues temporales para mantener segura a la población.