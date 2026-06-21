Inicia en Yucatán la distribución de más de 2 mil libros para el ciclo escolar 2026-2027

El Gobernador Joaquín Díaz Mena dio el banderazo de inicio a la distribución de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2026-2027 en Yucatán.

Son dos millones 744 mil 289 ejemplares para 408 mil 244 estudiantes de preescolar a secundaria. Llegarán a 3,051 escuelas de los 106 municipios, con 14 rutas en el interior del estado y cinco en Mérida.

Es un apoyo directo a la economía de las familias. Por primera vez se entrega el mismo material en escuelas públicas y privadas, lo que evita gastos adicionales en cada hogar.

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La entrega forma parte del esfuerzo educativo del Renacimiento Maya y se realiza con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que cada estudiante tenga acceso a los insumos básicos de su formación, sin importar el municipio donde viva.

Díaz Mena anunció además la rehabilitación integral de la escuela Agustín Vadillo Cicero, con una inversión superior a un millón de pesos, y mejoras en la Escuela Federal No. 5 Alfredo Barrera Vázquez, que incluirán un domo y una subestación eléctrica para climatizar las aulas.

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El Gobernador llamó a las juventudes a no aceptar la pobreza como destino, sino a verla como un reto que se supera con estudio y preparación. "Tú lo puedes cambiar si estudias, si te preparas y el día de mañana logras alcanzar los sueños que tengas en la vida", expresó.

La distribución continuará en los próximos días por rutas programadas hacia Mérida y diversos municipios, para que las escuelas reciban los materiales antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.