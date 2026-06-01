Pensión Bienestar en Yucatán: Adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años recibirán su tarjeta del 15 al 21 de junio

Las personas de Yucatán que se registraron durante abril para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o para la Pensión Mujeres Bienestar recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar entre el 15 y el 21 de junio, informó la Secretaría de Bienestar.

La dependencia federal indicó que las y los nuevos derechohabientes serán notificados mediante un mensaje SMS, en el que se les informará la fecha, hora y lugar donde deberán acudir para recoger su tarjeta bancaria.

La tarjeta del Banco del Bienestar es el medio oficial mediante el cual se depositan de manera directa y sin intermediarios los apoyos económicos de ambos programas sociales impulsados por el Gobierno de México.

¿Quiénes recibirán tarjeta en Yucatán?

La entrega está dirigida a las personas que realizaron su registro durante abril de 2026 para incorporarse a alguno de los siguientes programas:

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Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Pensión Mujeres Bienestar.

Las autoridades recomendaron estar pendientes de los mensajes enviados al número telefónico proporcionado durante el trámite de inscripción.

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales a personas mexicanas de 65 años o más que residen en el país.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar entrega 3 mil 100 pesos cada dos meses a mujeres de entre 60 y 64 años de edad.

¿Qué hacer si te registraste en abril?

Si realizaste tu inscripción durante abril en algún módulo de Bienestar en Yucatán, debes:

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Esperar el mensaje SMS de la Secretaría de Bienestar. Revisar la fecha, hora y sede asignada para la entrega. Acudir con la documentación que te sea solicitada. Recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar para comenzar a recibir los depósitos correspondientes.

Millones reciben estos apoyos en México

De acuerdo con datos oficiales, durante mayo la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores benefició a más de 13 millones 619 mil personas en todo el país.

Asimismo, la Pensión Mujeres Bienestar otorgó recursos a más de 2 millones 735 mil beneficiarias.

Las autoridades recordaron que quienes completaron su registro en abril deberán mantenerse atentos a las notificaciones oficiales para conocer cuándo y dónde recibirán su tarjeta en Yucatán.